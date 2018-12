The Beard Box fra Barberians

The Beard Box fra Barberians er en luksuriøs gaveæske til manden, der sætter pris på klassisk design, høj kvalitet samt følelsen af en ægte barberoplevelse.



Uanset om han har kort, langt eller stort skæg, eller blot har overskæg, så er det vigtigt, at skægget er velplejet, velduftende og perfekt groomet.



Æsken indeholder de grundlæggende produkter, der skal til for at skægget er rent, velplejet og velduftende: Barberians Gentle Beard Shampoo og Barberians Beard Oil.



Barberians Gentle Beard Shampoo er en mild, rensende skægshampoo til daglig rengøring af skægget. Shampooen er ikke tilsat parfume, så den er ekstra skånsom ved huden. Rig på naturlige ingredienser, heriblandt økologisk havtorn og aloe vera, der hjælper huden med at regenerere og efterlader skægget naturligt glansfuldt.



Barberians Beard Oil er en blødgørende, nærende og glansgivende olie, der tilfører fugt og plejer skægget uden at fedte. Samtidigt sørger olien for, at skægget holder sin facon.



Olien er opfriskende med en naturlig og let krydret duft af træ og citrus. Derudover indeholder olien økologisk arganolie samt havtorn, der er rig på vitaminerne C, E og F, for at pleje og beskytte skægget.



The Beard Box fås hos bl.a. Matas, Magasin og Salling.