Svanesøen kommer til MCH Herning Kongrescenter

En eventyrlig handling, smukke kostumer, musik og medrivende dans leveret af mange af de bedste balletdansere fra Rusland.



Svanesøen er historien om den fortryllede svaneprinsesse, der danner rammen om aftenens forestilling, er en sand klassiker. Ægte kærlighed - det er det eneste, der kan løfte den onde trolddom, som prinsessen er underlagt. Det ser derfor lyst ud for den forbandede prinsesse, da den unge Prins Sigfried drages af hendes mystik. Men der er ugler i mosen, for den ondskabsfulde troldmand gør alt, hvad han kan for at splitte de to unge forelskede.



Russiske stjernesolister

Balletten med Den Russiske Nationalballet Moskva, som også kaldes kronen af de russiske kompagnier, har til denne ballet flere solister med fra Moskvas legendariske Bolsjoj Ballet, der ligeledes har stor international succes i lande som England, Kina, Sydamerika og Tyskland.



Med hele 30 balletdansere på scenen vil man opleve Svanesøen, som den var tænkt til de traditionelle toner fra Tjajkovskijs musik. Tjajkovskij skrev stykket tilbage i 1877, og den dag i dag er balletten stadig lige populær. Musikken har en særlig betydning for oplevelsen denne aften. Når Tjajkovskijs musik kombineres med balletten, kan samspillet udtrykke alt fra kærlighed til længsel og fra ensomhed til lykke. Og alle disse følelser udtrykkes helt uden ord.

Med musikken til balletten ”Svanesøen” viste Pjotr I. Tjajkovskij ikke kun sin russiske sjæl. Han begejstrede samtidig et stort publikum udenfor balletentusiasterne. De fire små svaners dans er verdensberømt. Russisk ballet, og fremfor alt Svanesøen, lader følelserne komme til udtryk uden at spilde et enkelt ord.



I iscenesættelsen bliver musik og dans i fællesskab til ét sprog, som alle umiddelbart forstår. ”Hvis jeg i tale kunne udtrykke det, jeg føler, behøvede jeg ikke at danse”, har Margot Fonteyn, Prima Ballerina Assoluta, i få ord udtrykt det.



Balletten opføres til indspillet musik.

Varighed: Ca. 2 timer og 30 minutter. Vær opmærksom på, at sluttidspunktet kan variere.



Hvor

MCH Herning Kongrescenter, torsdag 31. januar 2019 kl. 19:30.

Arrangør: Highlight-Concerts.



Se mere på mch.dk.