Zone bordskånere

Nye bordskånere fra Zone

Giv dine varme skåle og fade et smukt og sikkert ståsted på middagsbordet med de nye bordskånere fra Zone Denmark.



'Crop' og 'Pine' er en nye serie af bordskånere fra Zone Denmark. De er ikke bare praktiske på spisebordet, men også så dekorative, at de fungerer som bordpynt.



Miks gerne flere farver og designs og skab din egen dekoration - så skal gæsterne heller aldrig lede efter en ledig plads, når de stiller fade fra sig.



Bordskånerne er fremstillet i silikone, der er varmebestandigt op til 250°C og tåler opvaskemaskine, så de er nemme at rengøre. 'Crop' fås i farverne Black, Warm Grey, Grass og Mustard, mens 'Pine' fås i Black, Warm Grey, Nordic Sky og Sahara.



'Crop' og 'Pine' er tegnet af den danske designertrio VE2, der har ladet sig inspirere af markens vajende afgrøder og skovens majestætiske fyrretræer i designet af de dekorative bordskånere.



Forhandles af førende isenkræmmere, stormagasiner og design- og livsstilsbutikker.