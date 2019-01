Stabilisator til mobilen Zhiyun Smooth 4 billedstabilisator giver dig flotte videooptagelser med mobilen

Mobiltelefoner bruges i stigende grad til at skabe videoklip til YouTube og andre medier med videoindhold. Men det er svært at filme med en mobiltelefon, da optagelserne ofte bliver ujævne og fulde af irriterende rystelser.



Dette problem løser den motordrevne, 3-aksede stabilisator Zhiyun Smooth 4. Det er en såkaldt gimbal, som forvandler din mobiltelefon til et professionelt filmkamera og hjælper dig med at skabe stabile og rolige optagelser under alle situationer.



Passer også til plus-modeller

Den justerbare telefonholder i Smooth 4 kan indstilles til en maksimal bredde på 85 mm, hvilket gør stabilisatoren kompatibel med de fleste mobiler på markedet, herunder modeller i plus-størrelse med en beskyttende ramme monteret. Det gælder for eksempel iPhone 8+ og Samsung Galaxy S9+.



Montering og afbalancering er enkel, og kompositmaterialerne af høj kvalitet samt den ergonomiske design gør Smooth 4 både holdbar, let og behagelige at holde. Et medfølgende ministativ kan eksempelvis bruges, når du selv vil være en del af optagelserne.



Intelligent Motivsporing

Sammen med Zy Play-appen (iOS og Android) giver Zhiyun Smooth 4 et væld af nyttige funktioner til både videooptagelse og fotografering. Hvad med intelligent motivsporing (Object Tracking), for eksempel? Markér dit hovedmotiv på mobiltelefonens skærm, og stabilisatoren sikrer, at motivet altid befinder sig i billedrammen, mens du bevæger dig. Vil du skabe flotte time-lapse-optagelser? Så findes der specielle funktioner som Roll Angle Time Lapse, Motion Lapse og Hyper Lapse.



Dedikerede knapper giver øjeblikkelig kontrol

Takket være et innovativt kontrolpanel med dedikeredeknapper og en speciel skydeknap på bagsiden kan du hurtigt og nemt styre de forskellige indstillinger og stabiliseringsfunktioner uden at skulle trykke på telefonens skærm hele tiden. Knapperne giver også direkte adgang til alle fotoindstillinger som ISO og eksponeringskompensation, eller til at skifte mellem front- og bagkameraet, tjekke det optagede materiale, tænde LED-lampen og endda til at tage panoramabilleder.



En vigtig nyhed i Smooth 4 er tilføjelsen af et brugervenligt zoom- og fokuseringshjul. Det kan blandt andet bruges til at skabe en såkaldt Dolly Zoom- eller Vertigo Shot-filmeffekt. Det er en dramatisk type af kameraoptagelse, der er brugt i mange Hollywood-film lige siden den klassiske thriller Vertigo gjorde teknologien berømt i 1958! Effekten opnås ved at bevæge sig tættere på eller længere væk fra motivet samtidig med, at man zoomer.



Ved at trykke på knappen "Follow Focus" kan du i stedet bruge kontrolhjulet til at styre fokussporingen og justere fokus manuelt. Med andre ord er der mange muligheder for dig, der ønsker at sætte et personligt præg på optagelserne!



PhoneGo-funktion til action og fart

Ved at trykke på knappen på bagsiden af Smooth 4 kan du aktivere funktionen "PhoneGo". Her frigøres det fulde potentiale i alle stabilisatorens motorer, så den kan følge med hurtige bevægelser og kameraoptagelser som at løbe eller optage fra en bil, cykle osv. Med PhoneGo-funktionen kan du skabe lige præcist de actionfyldte scener, som du ønsker!

Lang batteritid og opladning med USB-C

De genopladelige lithium-ion-batterier sikrer, at kamerastabilisatoren kan fungere i op til 12 timer, og en batteriindikator fortæller dig hele tiden, hvor meget strøm, der er tilbage. Hvis det ikke er nok, kan batterierne endda oplades under optagelse ved hjælp af en power bank, der tilsluttes USB-C-stikket på håndtaget.



Frygter du, at telefonen pludselig løber tør for strøm? Ingen grund til panik, for Smooth 4 har også et USB-stik på det selve gimbal-hovedet, som du kan bruge til at oplade fra stabilisatorens batterier.



Pris

Zhiyun Smooth 4 fås i farverne sort og hvid og koster 1.199,- for den sorte model og 1.399,- for den hvide. Du kan finde mere information på focusnordic.dk.

Lagt på af IN Artikel muligheder Udskriv E-mail Gem Tilføj til Facebook Ford Hyundai Subaru Chevrolet Andre artikler under Mobil Samsung Galaxy A9

Verdens første mobiltelefon med fire bagkameraer... Læs mere OnePlus Bullets Wireless

OnePlus introducerer nu deres nyeste høretelefoner Bullets Wireless... Læs mere Bose Soundwear Companion

SoundWear Companion højttaleren er udviklet til at holde dig forbundet med musikken, opkald og verden omkring dig... Læs mere Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note9 har en 6.4” stor Super AMOLED-skærm, det største batteri nogensinde i en Samsung-telefon, samt en... Læs mere