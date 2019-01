"Enkelt" af Yotam Ottolenghi

Yotam Ottolenghi er stjernekokken, der revolutionerede det grønne køkken med sin sans for smagssammensætning.



I denne bog viser han, hvordan store smagsoplevelser og madlavning kan gøres helt enkelt, alt efter, hvordan du selv arbejder bedst i et køkken. Er du typen, der vil lave hurtig mad med få ingredienser, holder du af at forberede maden i god tid, eller foretrækker du at lave ovnretter, der passer sig selv i timevis. Der er mulighed for det hele med denne bog.



Bogen indeholder 130 opskrifter på retter med både grøntsager, pasta, ris og nudler, fisk og kød. Du får forslag til, hvordan retterne kan sættes sammen til lækre menuer, der kan bruges til brunch, frokost og middagsbordet.



Du finder blandt andet opskrifter på bagte ris med mynte, og granatæble- og olivensalsa, nybagte, varme cherrytomater med kold yoghurt, makrel med pistacie- og kardemommesalsa, kødboller med lam, ricotta og oregano, nutella-ruller med sesam og hasselnødder og meget mere.



Yotam Ottolenghi er madskribent for bl.a The Guardian og forfatter til flere kogebøger, bl.a. Jerusalem, Plenty og Sødt. Han ejer en række populære restauranter i London.



Titel: Enkelt

Forfatter: Yotam Ottolenghi

Forlag: Lindhardt og Ringhof