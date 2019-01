Jeg vil savne dig i morgen af Heine Bakkeid

Jeg vil savne dig i morgen er første bog i en ny anmelderost krimiserie om den bistre tidligere afhøringsleder Thorkild Aske. Heine Bakkeid har med sine to første krimier formået at blive ‘the one to watch’ blandt norske krimiforfattere.



Den forknytte og undseelige Thorkild Aske er netop blevet løsladt efter at have afsonet tre år for manddrab. På den anden side af fængselsmurene bliver han mødt af ringeagt fra sine kolleger.



Tynget af skyldfølelse og stærke fysiske smerter lader han sig overtale til at rejse til et øde forblæst fyrtårn i Nordnorge for at efterforske en sag om en forsvunden ung mand.



Det afsidesliggende fyrtårn viser sig at gemme på grufulde hemmeligheder. Da efterårsstormen skyller et lig i land, er det ikke den efterlyste unge mands, det er derimod liget af en kvinde. Uden ansigt. Thorkild Aske tror, han er alene på den tilsyneladende øde fyrholm, men det er han ikke.



Heine Bakkeids skrivestil er blevet sammenlignet med Jo Nesbøs - og hovedkarakteren Thorkild Aske med Harry Hole fra Nesbøs univers. Bakkeid er i den norske presse blevet kaldt: en "krimidebutant med litterært talent.”



Jeg vil savne dig i morgen er første bog i serien om Thorkild Aske. Efterfølgeren Mød mig i paradis udkommer i juni 2019.



Titel: Jeg vil savne dig i morgen

Forfatter: Heine Bakkeid

Forlag: Lindhardt og Ringhof