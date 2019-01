Sebastian Professionals Effortless

Sebastian Professionals introducerer Effortless - en hurtig, ny skønhedsrutine til alle travle millennials.



Den nye Effortless-rutine er en unik tilgang til pleje og styling af håret.



Ved at forene nem anvendelse og avantgarde har Sebastian Professional udviklet de perfekte stylingredskaber til travle, stilbevidste storbymennesker, som ønsker et perfekt "ikke-perfekt" look, der er nemt og hurtigt at lave.



Travle fashionistaer på farten kan se ligeså perfekte eller "ikke-perfekte" ud, som de ønsker. Og lige så perfekt ufuldkomne, som de vil – uden at skulle spilde et sekund af deres dyrebare tid på styling.





Produkterne



• Reset Shampoo – Rensende shampoo, der vasker alle produktrester ud af håret og forbereder håret til styling.



• Preset Conditioner – Teksturgivende balsam, der virker som en primer inden styling.



• Shaper iD - Formbar hårspray, der giver håret tekstur på blot fem sekunder.