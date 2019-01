Seat Tarraco

Seat Tarraco kommer til Danmark i første kvartal 2019, og nu er de danske priser klar.



Den koster 379.900 kr. for 1.5 TSI Style 150 hk og 399.990 kr. for 2.0 TDI Style 150 hk. Merprisen for tredje sæderække, så den store SUV får i alt syv sæder, er kun 15.000 kr.



Udstyrsniveauet Style har masser af standardudstyr. Sikkerhedsudstyret omfatter bl.a. eCall – Emergency Call, Front Assist med fodgængerbeskyttelse samt Lane Assist. Komfortudstyret inkluderer bl.a. parkeringssensorer bag, 10,25” digitalt cockpit, Full LED – 100 % LED i hele bilen, Full Link med Apple CarPlay og 3-zoners klimaanlæg.



Seat Tarraco fås også med det luksuriøse udstyrsniveau Xcellence, der udover Style-udstyret har bl.a. adaptiv fartpilot, parkeringsassistent, bakkamera, KESSY nøglefri betjening, navigation med 8” touchskærm, opvarmede bagsæder, fodbetjent el-bagklap, SEAT Drive Profile med køreprogrammer og progressiv styring.



1.5 TSI Xcellence 150 hk koster 409.990 kr., mens 2.0 TDI Xcellence 150 hk koster 429.990 kr. Ønsker man SEAT Tarraco med intelligent firehjulstræk og DSG-automatgear, er der desuden en 2.0 TDI Xcellence DSG 4x4 190 hk til 499.990 kr.