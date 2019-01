Nuance bakkebord

Nuance har netop lanceret et bakkebord i et moderne, skandinavisk design, hvor minimalismen er kombineret med høj funktionalitet.



Bag nyheden står designer Sandra K.B. Mikkelsen. Hun er kendt for sine rene, æstetiske designs og fortæller her om nogle af tankerne bag designet:



´Da jeg satte mig ved skivebordet med pen og papir var det med ønsket om at tegne et bord, som jeg selv ville have lyst til at bruge i mange forskellige situationer. Derfor besluttede jeg hurtigt, at bordet skulle forsynes med fire, letløbende hjul, så det ville være nemt at rulle fra køkkenet til spisestuen, eller hvor der er behov for det. Jeg bruger det selv både som sidebord ved min yndlingsstol, så te og magasiner er indenfor rækkevidde, som barbord med glas og karafler og som anretningsvogn´.



På Nuance Bakkebord kan den løse træbakke let løftes af og bruges som serveringsbakke, mens metalbakken, der er fastmonteret på bordets stel, er praktisk til opbevaring af magasiner, bøger o.l. - igen er det de mange anvendelsesmuligheder, der er i fokus.



Det minimalistiske design understreges af det sorte pulverlakerede metal og de sorte hjul. Bordet er 76 cm højt.