Hella Joof - Om Lykke

'Lykke' bliver omdrejningspunktet, når Hella Joof lægger vejen forbi MCH Herning Kongrescenter med sit foredrag.



Ikke kun som skuespiller, filminstruktør og forfatter ligger Hella Joof højt på skalaen over popularitet - også som foredragsholder har den energiske og livskloge Hella Joof haft stor succes.



Et livsbekræftende foredrag

Foredraget ’Lykke’ bliver spækket med både humor, glæde, satire, alvor og selvfølgelig lykke samt mange andre gode ingredienser fra det virkelige liv. I mange år har Hella Joof haft regler for næsten alt, men i et liv fyldt med regler er der sjældent plads til de ting, der kommer fra den blinde vinkel. Og det er oftest dem, der gør os mere lykkelige, har Hella Joof erfaret.



Med sine finurlige anskuelser på livet samt en unik evne til at jonglere med sproget står Hella Joof klar til at sprede masser af lykke i Herning:

- Lykken kommer nogle gange ind fra siden i virkelig grimme sko og en mærkelig vindjakke, siger Helle Joof.



Hella Joof gæster MCH Herning Kongrescenter tirsdag 5. marts 2019 kl. 19.00. Du kan finde mere information på mch.dk.