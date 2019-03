Når noget forsvinder forventer man, at det kan findes igen. Sådan har Agnes det med sin mor, som er død.



Men Agnes er ikke god til at finde noget. Ting bliver væk for hende, fugle, mennesker og virkelighedsfornemmelse. Hun leder efter alle de ting på steder, hvor de ikke er. I Berlin, i København og i Tel Aviv.



Indtil noget umuligt en dag dukker op i hendes lejlighed. Noget, som måske kan hjælpe hende tilbage til virkeligheden.



forsvindingsnumre er en hudløs roman om en ung kvinde i sorg – og om at forsøge at finde fodfæste i livet efter at have mistet nogen, man ikke kan undvære.



Titel: Forsvindingsnumre

Forfatter: Amalie Langballe

Forlag: Lindhardt og Ringhof