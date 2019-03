Samsung Galaxy Watch Active

Sundhed i hverdagen er mere end bare at tælle trin. Galaxy Watch Active tager en holistisk tilgang til de vigtigste elementer, der udgør et godt helbred.



Ved at overvåge motion, søvn, stress og velvære bliver uret mere en personlig livsstilstræner end et måleudstyr. Uret kombinerer det bedste fra tidligere Galaxy Watch-modeller med nye raffinerede funktioner, metaldesign og en størrelse på 40 mm. Den runde urskive er af Gorilla Glass klasse 3.



• Mindfulness hver dag - styring af stress bør ikke skabe mere stress. Stress Tracker-funktionen hjælper brugeren til let at måle og registrere stress. Med vejrtrækninger på de rigtige tidspunkter kan uret hjælpe med at finde den rigtige vej tilbage til et afbalanceret liv.



• Måler automatisk - der er 39 målbare aktiviteter i uret, og uret registrerer automatisk, når kroppen sætter i gang.



• Udviklet til personlig stil - Galaxy Watch Active kommer i tre forskellige farver: Sølv, Sort og Rose Gold. Der vil desuden være mulighed for at udskifte armbåndet med en standard 20 mm urrem, som kan købes hos almindelige urmagere.

Galaxy Watch Active tilbyder coaching i realtid og arbejder sammen med både Android og iOS. Uret kan både måle inden- og udendørsaktiviteter sammen med træningsprogrammer fra Under Armor og Strava. Med Spotify Offline i uret behøver brugeren aldrig at træne i ufrivillig stilhed uden sin telefon. Galaxy Watch Active leveres med talekontrol. Bixby gør det muligt at modtage opkald og skrive beskeder uden at skulle have adgang til telefonen.



Galaxy Watch Active fås i farverne Silver, Sort og Rose Gold.