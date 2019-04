Holms desserter

I årevis har Claus Holm brilleret med lækre retter, tv-optrædener og kogebøger med opskrifter fra det salte køkken, men nu er turen kommet til desserterne.



Det er nogle ret personlige opskrifter, som pryder siderne i Holms desserter. For kokken Claus Holm har naturligvis ikke undladt at lave søde sager, selvom han er kendt for de salte. Konen Anne og gæster er gennem mange år blevet budt på Claus Holms eksperimenter i hjemmet i Svendborg.



”Det, jeg er gladest for i bogen, er, at intet er perfekt. Min yndlingsopskrift er Annes is –den i glasset med kakaomælk. En dessert fra dengang, hvor det var ok at købe en vaniljeis, hælde den i fadølskrus og toppe med pisket fløde og masser af sprut. Jeg savner den tid.”



Netop det uperfekte vil Claus Holm gerne give videre med bogen, der – med forfatterens egne ord – er skrevet til de mennesker, der kan se det smukke i det skæve.



Håbet er, at kogebogen kan få folk til at turde gå i gang med avancerede desserter, også selvom man ikke er en Mette Blomsterberg i køkkenet.



”Man kan sige, at min bog er den første bog, man giver sig i kast med, inden man bliver voksen konditor. Min bog har historier med sig, der handler om min egen kamp i det søde køkken – ærligt og uden filter.”



Bogens 73 opskrifter spænder vidt fra marengspizza med bær over citronmåne til en fræk trifli. Opskrifterne er inddelt i forskellige temaer – fx de kolde, de hotte og de nemme. Men der er også de svære til dem, der vil udfordres. Og så er der småkager, der kan få huset til at dufte af jul.



Claus Holm er uddannet kok, kendt fra Go’ Morgen Danmark på TV 2 og så har han udgivet en række kogebøger om alt fra simremad til salater.

På årets Bogforum optræder Claus Holm på madscenen om lørdagen.



Titel: Holms Desserter

Forfatter: Claus Holm

Forlag: Turbine