Anne, Sanne og Lis

Da Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen uforfærdede indtog den danske musikscene for godt 40 år siden, var det med masser af selvtillid, enorm kvindelig energi og gode sange, der passede til deres stærke vokaler. Samarbejdet varede kun få år, men deres betydning for dansk pop- og rockmusik rækker langt derudover.



I marts 2018 landede en overraskende nyhed i de danske medier: Anne, Sanne og Lis var klar til at tage på turne. Billetterne blev lynhurtigt solgt, og der er lagt op til regulær fællessang, når de tre kvinder igen går på scenen sammen med en perlerække af hits fra danskernes fælles pladesamling.



Anne, Sanne og Lis er historien om en trio, der blev pioner for flere generationer af kvinder og som revolutionerede dansk pop- og rockmusik. De gjorde lige præcis det, de havde lyst til og blev elsket vidt og bredt for det: de stod forrest på scenen, de fyrede den af, så godt ud og sang lidenskabeligt om både at græde og at knalde.



De fik kun få år sammen, inden deres veje skiltes, og de tre store personligheder begav sig ud på deres egen musikalske vej. De oplevede alle gigantiske successer og var en markant del af musikbranchens storhedstid i 80'erne, hvor de største danske musikere solgte rekordmange albums og blev populærkulturelt forsidestof.



Bogen følger både tiden før og efter Anne Linnet Band og fortæller om de tres respektive solokarrierer og deres personlige op- og nedture frem mod genforeningen i 2019.



Titel: Anne, Sanne og Lis

Forfatter: Jan Eriksen

Forlag: Lindhardt og Ringhof