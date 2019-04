David Mallett Styling Cream

David Mallett Styling Cream er som en ansigtscreme til dit hår, der både beskytter og plejer håret mod skadelige påvirkninger.



David Mallett Haircare skiller sig ud for sin høje kvalitet, sin tekniske innovation og sin ekspertise og tilbyder et luksuriøst sortiment af produkter, der er lette at forstå og anvende.



Formuleringerne indeholder stærkt koncentrerede nøgleingredienser og lette konsistenser, hvor ingen unødvendige kemikalier tilsættes.



Den nye Styling Cream fra David Mallett er skabt med 98.5% naturlige ingredienser, og cremen tilfører både næring og styrke til håret ved hver påføring.



Anvendelse

Varm Styling Cream i håndfladen og påfør den jævnt på tørt eller håndklædetørt hår fra rod til hårspids.



Pris

David Mallett Styling Cream (70 ml.), kr. 295,-