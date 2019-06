CHART Design 2019

CHART Design, Galleri Format Oslo. (Foto: Joakim Zuger)

CHART Design samler de bedste nordiske designgallerier og nye spirende design studios indenfor samtids- og unika-design. CHART Design præsenterer samtidig en kurateret udstilling med unge nordiske designtalenter og et omfattede design-talk-program, der engagerer og samler fagprofessionelle, praktiserende designere og et dedikeret designpublikum til en samtale om udviklingen af samtids- og 'collectible'-design.



Med særligt fokus på samtidsdesign, unika og 'limited edition' værker - forener CHART Design etablerede designere og yngre talenter, hvis praksisser og originalitet bidrager til udviklingen af nordiske design. CHART Design præsenterer en samlet indgang til den nordiske scene for samtidsdesign og kaster lys på såvel internationalt anerkendte navne som lokale talenter.



CHART er den førende begivenhed for kunst, design og arkitektur i Norden og finder sted på to historiske, centralt beliggende venues i København: Det Kongelige Danske Kunstakademi og Den Frie Udstillingsbygning. Design har været en integreret del af CHART i flere år og lancerede i 2018 en uafhængig messe og et kurateret program for sig. I år fokuserer CHART Design udelukkende på samtidsdesign og styrker dermed messens fokus på fremspirende talenter på tværs af de nordiske lande.



"Ambitionen med CHART Design er at skabe én enkel indgang til nordisk samtidsdesign. Vi har en stærk designhistorie i de nordiske lande og i disse år ser vi en omfattende udvikling i feltet, særligt fra en yngre og mere tværdisciplinær generation. CHART vil gerne stimulere denne udvikling ved at forene forskellige aktører fra gallerister over praktiserende kunstnere, designere og kunsthåndværkere til samlere og det brede publikum" - Nanna Hjortenberg, Direktør på CHART.



CHART Design

Charlottenborg og den frie, 30. august - 1. september 2019



CHART Cuiro: Matters

Designmuseum Danmark, 28. august 2019 - 29. marts 2020.