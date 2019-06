Designer Rikke Frost med den nye lampe LE KLINT Caleo

Mødet mellem Rikke Frost og LE KLINT har ført til et nyt spændende samarbejde, der betyder, at designeren i den grad kommer til at sætte rammerne for LE KLINTs næste klassiker.



På TV kunne seerne følge med, da Rikke i samarbejde med LE KLINT skabte en klassisk, men nyfortolkende lampe. Til september introduceres lampen fra programmet med nogle tilretninger som en lampeserie, der er blevet døbt "CALEO". Navnet er latinsk og betyder "at fremhæve", hvilket henviser til lampens smukke brunerede opstregninger, som blev skabt i hånden.



Nyfortolkning af foldeteknikken

Rikke har med lampen fra programmet nyfortolket foldeuniverset. Lampens særlige kendetegn er, at mønsteret er vendt 90 grader, og samtidig er plisséerne sammensat på en ny måde. Ifølge LE KLINTs CEO, Kim Weckstrøm Jensen, har det været en fornøjelse at følge TV-programmet "Danmarks næste klassiker".



"Det har været imponerende at se, hvad man kan nå på den korte tid, der har været til rådighed. Der henvises i programmet til, at der var tre uger til udfordringen, men realiteten er, at der var fire hverdage, for det var ugen op til jul, og så var der juleferie. Vi er jo fagnørder, så vi kunne naturligvis have ønsket os, at der generelt havde været mere tid i programmet til at fokusere på håndværket. Det har dog været en fornøjelse at se, hvor meget godt håndværk, der er i Danmark - trods alt. Vi skal jo nærmest til Polen for at se dansk håndværk i dag," siger Kim Weckstrøm Jensen.



LE KLINT Caleo vil være i handlen til september.