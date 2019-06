Mærk Bassen med Sonys nye WH-XB900N

Sony WH-XB900N

Fordyb dig i bassen med de nye WH-XB900N trådløse høretelefoner takket være Digital Noise Cancelling, som fjerner støj udefra, så du kan høre flere detaljer i musikken. I situationer hvor du har brug for at høre, hvad der sker omkring dig, har WH-XB900N en nem funktion. Rør blot ved højre ørekop for hurtigt at sænke lydstyrken på din musik, så du kan høre lyde og stemmer udefra.



Touch-funktionerne gør det muligt at lade fingeren glide henover den indbyggede touchpad for at afspille, pause, gå tilbage, springe sange over og justere lydstyrken, hvilket gør høretelefonerne ideelle til at have med på farten.

WH-XB900N høretelefonerne giver op til 30 timers trådløs musikafspilning, og lader basentusiaster leve sig ind i musikken både dag og nat.



WH-XB900N-høretelefonerne har også en funktion til hurtig opladning, som giver op til en times trådløs afspilning efter blot 10 minutters opladning.



Høretelefonerne fungerer med stemmeassistenter som Google Assistant, Amazon Alexa og din smartphones indbyggede stemmeassistent, som f.eks. Siri. Det giver en smartere, håndfri og stemmestyret oplevelse. Rør ved en brugerdefineret knap og bed din foretrukne stemmeassistent om at afspille dine favoritnumre og meget mere.



Pris og tilgængelighed

WH-XB900N fås i farverne blå og sort, og vil være tilgængelig i butikkerne fra juli 2019 til en vejledende udsalgspris på kr. 1.500,-