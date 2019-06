Grøn Mad - Let at lave

Grøn Mad - Let at lave er til dig, der gerne vil spise flere grønsager.



Begynd i det små og sæt dig for at spise grønt en enkelt dag om ugen. Så opdager du hurtigt alle de smagsoplevelser og spændende muligheder, grønsager og bælgfrugter rummer.



Mange af bogens over 100 opskrifter er inspireret af sydeuropæiske, mellemøstlige og asiatiske køkkener, som har rige traditioner for vegetarisk mad.



Retterne kan laves af alle – også hvis man kun har meget lidt køkkenerfaring.



Marianne Kastberg er kogebogsforfatter. Kirsten Høgh Fogt er ernærings- og husholdningsøkonom og viceforstander på Suhrs Højskole Madakademiet. Sammen står de bl.a.bag de seneste udgaver af klassikeren God mad let lave, der gennem mere end 40 år har leveret gode og gennemtestede opskrifter til danskerne.



Udgivet i samarbejde med Danmarks Lærerforening.



Titel: Grøn Mad - Let at lave

Forfatter: Marianne Kastberg og Kirsten Høgh Fogt

Forlag: Lindhardt og Ringhof