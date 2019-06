OnePlus 7-serien OnePlus 7 Pro

OnePlus har netop lanceret OnePlus 7-serien, der er den nyeste serie af premium-telefoner. Med brug af den nyeste teknologi rykker OnePlus igen grænserne for den bedste smartphone-oplevelse. Udover OnePlus 7, OnePlus 7 Pro og OnePlus 7 Pro 5G lancerer OnePlus også høretelefonerne Bullets Wireless 2, der giver 10 timers uovertruffen lyd med kun 10 min. opladning.



OnePlus 7 Pro

En større og mere indlevende skærm

Den nye OnePlus 7 Pro tilbyder en QHD+ AMOLED skærm med 19:5:9 ratio, hvilket giver brugerne en indlevende skærmoplevelse - uanset om de spiller spil eller ser en film. Samtidig har skærmen 90Hz, hvilket betyder, at skærmen opdateres 90 gange på blot ét sekund, og som giver en flydende og elegant skærmoplevelse.



Skærmen viser fantastiske detaljer med 516 PPI og 4.49 millioner pixels betyder, at farverne er sprøde og præcise. Med HDR10 og HDR10+ kan indhold fra streamingtjenester opleves i den bedst mulige kvalitet med subtile gradienter og stor detaljerigdom.



Skærmens 6,67" buet glas dækker hele forsiden af telefonen, og med reduceringen af kanterne får brugerne en uforstyrret og glat skærm. OnePlus 7 Pro har fået den højeste bedømmelse, nemlig A+, fra skærmeksperterne hos DisplayMate, hvilket gør telefonens skærm til en af de bedste på markedet.



3 kameraer: Et objektiv for hvert øjeblik

OnePlus 7 Pro anvender OnePlus' avancerede kameraopsætninger, hvilket giver flotte og bjergtagende resultater. Med OnePlus UltraShot-maskinen er kameraopsætningen designet til at gengive de naturlige farver og levere skarpe billeder selv under lave lysforhold.



Den nye OnePlus 7 Pro har tre sekundærkameraer; en 48 MP sensor med optisk billedstabilisering, et 8 MP 78mm teleobjektiv med en f/2.4 blænde med optisk billedstabilisering og et 16 MP 117° ultra vidvinkel objektiv med en f/2.2 blænde.



Et nyt autofokus-system udviklet med intelligent teknologi anvender PDAF, CAF og Laser Focusing metoder til at tage smukke billeder i både dagslys og ved lowlight. Det nye kamera har også en forbedret Nightscape funktion.



Frontkameraet er dækket af safirglas, og pop-up mekanismen er blevet testet over 300.000 gange, hvilket betyder, at kameraet kan åbnes og lukkes 150 gange om dagen - hver dag - i over fem år.



Hurtig og elegant

OnePlus 7 Pro har en imponerende ydeevne og anvender en af de mest kraftfulde processorer på markedet: Qualcomm® Snapdragon TM 855 med 12 GB RAM. OnePlus 7 Pro kommer derudover med UFS 3.0 lagerplads, hvilket gør telefonen perfekt til at håndtere dokumentindlæsninger, gemme billeder fra kameraet, køre apps og meget mere.



Ved hjælp af kunstig intelligens aflæser RAM Boost brugerens adfærd og allokerer flere RAM til hukommelsestunge applikationer. Det betyder blandt andet, at store apps som fx spil starter meget hurtigere, og at flere applikationer kan forblive åbne, uden at det har en effekt på ydeevnen.



Med Warp Charge 30 får OnePlus 7 Pro et batteri på 4.000 mAh, som oplades fra 0 - 50 pct. på kun 20 min. Og det kan endda fortsætte med at oplade helt upåvirket, selv om telefonen bruges til fx tunge spil. Forbedret Screen Unlock betyder, at telefonen nu kan åbnes på kun 0.21 sekunder.



Sublim til spil

Lyden i OnePlus 7 Pro er leveret af Dolbys Atmos, og stereo-højttalersystemet finjusterer både venstre og højre kanaler, så selv de mindste detaljer kan høres. Udstyret med en kraftfuld Haptic Vibration motor tilbyder OnePlus 7 Pro forskellige lag af vibrationer, der understøtter den ideelle og intense spiloplevelse.



Et avanceret vandkølingssystem giver OnePlus 7 Pro mulighed for at forblive kold, selv når den kører de mest intense og tunge spil. Og med Screen Recorder kan brugerne selv optage deres sejre og endda bruge mikrofonen til at kommenterer det hele LIVE.



Fnatic Mode er den professionelle gamers hemmelige våben og tilbyder blandt andet DND (forstyr ikke-tilstand), optimeret processor og grafikkort.



OnePlus 7

OnePlus 7 er endnu et fantastisk flagskib. Med Qualcomm® Snapdragon TM 855, UFS 3.0, Dolby Atmos stereohøjttalere, RAM Boost, ny Screen Unlock teknologi, UltraShot og meget mere er OnePlus 7 et stort fremskridt i OnePlus' historie.



Skarpere og klarere billeder

OnePlus 7 har to kraftfulde objektiver, der giver brugerne mulighed for at tage ekstraordinært smukke billeder. Den primære sensor har et Sony IMX586 med 48 MP, blænde på f/1.7 samt optisk og elektronisk billedstabilisering. Det sekundære kamera er 5 MP, og hele kameraopsætningen er igen drevet af den nye UltraShot maskine.

