Nyd solen uden at gå på kompromis

Med La Biosthetiques solserie Soleil kan du nyde sommeren uden at gå på kompromis

Sol, sommer, strand og vand. Med La Biosthetiques solserie Soleil kan du nyde sommeren uden at gå på kompromis og lade dig fortrylle af den dejlige duft.



De fleste synes, at sommeren er den dejligste tid på året. Det er varmt, solen skinner, dagene bliver længere, og det er skønt at opholde sig på stranden, ved poolen eller ved en badesø.



Man bliver solbrændt, og håret stråler med naturlige highlights. Men solen skaber også problemer – tørt og strabadseret hår, solskoldning og udtørret hud.



Soleil indeholder alt, hvad man kunne ønske sig, når det gælder om at undgå uheld i løbet af sommeren.



Med den optimale forberedelse, den gode beskyttelse og den rette pleje efter ophold i solen, er der intet, der kan afholde dig fra at nyde sommerdagene i det fri.



Du kan finde alle de skønne produkter fra La Biosthetiques Soleil-serie HER!



For yderligere oplysninger kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.