Dage i Cap May

Cape May, New Jersey, 1957. Det unge, nygifte par Henry og Effie er på bryllupsrejse på det populære feriested udenfor sæsonen og ser frem til uforstyrret tid med hinanden.



Det går dog ikke helt som forventet, og ret hurtigt bliver de enige om at afkorte deres ophold.



Men så møder de deres glamourøse naboer: en smuk og vild overklassekvinde; den rige playboy, som er hendes elsker – og hans mystiske halvsøster, som Henry øjeblikkeligt tiltrækkes af.



Den øde ferieby og de tomme sommerhuse bliver deres legeplads. Men legen bliver mere og mere risikabel for det nygifte par – og den uskyld, de havde med til Cape May, slår store revner inden de vender hjem.



Dage i Cape May er en erotisk og bevægende roman om seksualitet, kærlighed, loyalitet og forførelse.



Titel: Dage i Cap May

Forfatter: Chip Cheek

Forlag: Lindhardt og Ringhof