Styling Paste fra Hårklinikken

Den ultralette, ikke-fedtende og veganske styling paste fra Hårklinikken indeholder kaprifolium og aloe vera for at give håret masser af fugt, fylde og fast hold.



Stylingproduktet beskytter håret og giver en mat finish. Den bløde styling paste, der er super nem at arbejde med, kan med fordel bruges til at style fint skandinavisk hår.



Formlen er nænsomt fremstillet uden brug af parfume, petro-kemikalier, silikone, eller andre problematiske stoffer, som irriterer og lægger en hinde på hovedbunden. Velegnet til både kvinder og mænd.



- Kan anvendes til alle slags hår

- Velegnet til fint, skandinavisk hår

- Giver et stærkt hold i håret

- Tilfører håret fylde og fugt uden at fedte

- Nem at vaske ud



Sådan anvendes produktet

Anvendes til tørt hår. Tag en lille mængde af produktet i hånden og gnid mellem fingrene for at opvarme voksen. Påfør i håret og sæt håret i den ønskede frisure. Hvis du ønsker mere hold, prøv dig frem med en større mængde voks.