Comfort Zone Solcreme

Ny solcreme fra Comfort Zone

Comfort Zone, der altid tager hensyn til hudens og miljøets sikkerhed, introducerer nu en innovativ solbeskyttelsesformel: Water Soul Eco Sun Cream SPF 30, der er tiltænkt til alle, som dyrker vandsport, er en miljøvenlig solcreme med kemiske solfiltre, som er sikrere for havets miljø. Herudover er den parfumefri formel meget vandafvisende således at produktet spredes så minimalt som muligt.



Denne miljøvenlige SPF30 solcreme til ansigt og krop respekterer havets miljø og er meget modstandsdygtig over for vand.



Formlen beskytter huden, holder den blød og fugtet, alt imens den minimerer solfiltrenes indvirkning på havets miljø.



Emballagen, der udelukkende er fremstillet af genanvendt plast og er CO2-kompenseret, er endnu en kraftig innovation når det kommer til beskyttelse af miljøet.



Comfort Zone, Water Soul Eco Sun Cream SPF 30, 150 ml, kr. 259,-