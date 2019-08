Overgrebet af Ines Bayard

Hvad sker der med en ung kvindes krop og sind, når hun bliver voldtaget, men vælger at tie med det?



30-årige Marie bor i Paris, hun er lykkeligt gift og drømmer om at blive mor. Alt kører på skinner indtil den dag, hvor hendes chef tilbyder at give hende et lift, og han voldtager hende i sin bil.



Skammen og skyldfølelsen overvælder hende, og fordi hun har alt at miste, beslutter hun sig for ikke at sige noget til nogen. Men da hun opdager, at hun er gravid, begynder en langsom nedstigning i mørket.



Efter voldtægten har hun følelsen af, at hendes krop forråder hende, og mens barnet vokser i maven, vokser selvforagten og fremmedgørelsen. Ingenting bliver bedre, da barnet kommer til verden. Tværtimod opløses hun dag for dag, og det ender fatalt.



Overgrebet er en rå roman om konsekvenserne af en voldtægt, om skyld og skam, ensomhed, kvindelighed, krop, ægteskab og graviditet.



Titel: Overgrebet

Forfatter: Ines Bayard

Forlag: Lindhardt og Ringhof