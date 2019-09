Stå fast - Herning Teater

Tag nej-hatten på, fyr coachen og gå en tur i skoven eller i teatret!



Stå fast stiller sig på psykolog og forfatter Svend Brinkmanns skuldre og ser tidsånden i øjnene. Hvordan kan vi vende selvindsigt til udsigt til andre, få meningsløsheden til at give mening og indse, at døden er forudsætningen for meningen med livet?



Med succesen Stå fast går Svend Brinkmann – født i Tjørring – med humor imod tidens krav om, at man skal være i konstant forandring. I efterfølgeren ”Ståsteder” giver han sit bud på, hvad der er værd at stå fast på ved at genopfinde gamle ideer om det gode, værdigheden, løftet, selvet, sandheden, ansvaret, kærligheden, tilgivelsen, friheden og døden.



Instruktør Kamilla Wargo Brekling har med sin særegne signatur stået for markante forestillinger som blandt andre parforholdstrilogien Krig, Undskyld og PIS (hvoraf de sidste to spillede på Det Kongelige Teater og PIS vandt prisen som årets turnéforestilling i sæson 2007-08).



Manuskript: Kamilla Wargo Brekling, frit efter Svend Brinkmann

Iscenesættelse: Kamilla Wargo Brekling

Koreografi og dramaturgi: Karina Dichov Lund

Scenografi og kostumer: Lisbeth Burian

Lysdesign: Malthe David Haugaard

Lyddesign: David Andreas Hjerting

Videodesign: Rasmus Kreiner

Medvirkende: Mads Rømer Brolin-Tani, Stine Schrøder Jensen, Maria Rich

Producent: Det Kongelige Teater

Arrangør: Herning Teater



Mandag 18. november 2019 kl. 19.30.



MCH Herning Kongrescenter

Østergade 37

7400 Herning