Nicaraguan Coffee Intense Awakening Mask fra The Body Shop

Efterårets skiftende vejr kan være hårdt for huden.



Giv den et boost af energi med den lækre, cremede Nicaraguan Coffee Intense Awakening Mask fra The Body Shop.



Masken, som er beriget med en virkningsfuld sammensætning af kaffebønnepartikler fra Nicaragua og Community Trade ingredienser fra hele verden, varmer huden, mens den nænsomt eksfolierer for at reducere træthedstegn.



Huden føles opfrisket og renset for urenheder, og efterlades med et mere strålende udseende. Perfekt i efterårskulden for at holde huden frisk og lækker.