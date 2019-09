Morsø River Vase

Med inspiration fundet i floden, der snor sig gennem det nordiske landskab og skaber små, fine krusninger på overfladen, er Morsø-vasen 'River' en lektion i indre ro.



Det smukke, diagonale spiralmønster har et enestående grafisk udtryk, der beriger ethvert rum og kombinerer Morsøs håndværkstraditioner og materialevalg med et moderne design.



Vasen er allerede lavet i klassisk gråblå og hvid, der står stolt og flot med grønne stilke og vilde blomster, men den når helt nye højder denne sæson med en mat blå, der indkapsler flodens kolde, mørke dybde.



Siden 1853 har Morsø med stilfulde designobjekter, der smelter innovation og håndværk, været synonym med de rammer, der er med til at skabe et hjem. Og med sæsonens nye vase, der fanger den vilde, utæmmede natur i et enkelt design, har brandet endnu engang ramt plet.



Vasen er udført i porcelæn og kommer i tre størrelser. 16 cm., 21 cm. og 26 cm.