Witt Halo loftemhætte med lampe

Det ligner næsten magi, som lampen svæver over kogepladen. Et stærkt designelement til dit køkken. Æstetik og effektivitet i flot samspil. En perfekt balance mellem lys og aftræk.



Witt har netop lanceret lidt af en verdensnyhed. Navnet er Halo - markedets første loftemhætte med lampe.



Witt er kendt for velkonstruerede, intelligente og innovative emhætter, hvor der aldrig er gået på kompromis med hverken design eller kvalitet. Nu kommer de med Halo, som groft sagt er en hybrid mellem en integreret loftemhætte og en lampe.



En effektiv loftemhætte kombineret med en ring med LED lys og ingen synlig ledning nogen steder. Exceptionel elegant i udtrykket.



En emhætte, designet som en lampe er ikke noget nyt, men en lampeemhætte, der samtidig er en fuldintegreret loftemhætte med aftræk til det fri, er aldrig set før. Selve aftrækket er gemt væk - og udsugningen uhyre effektiv og meget lydsvag.



Witt Halo fås både i stål, matsort, kobber, messing og hvid.