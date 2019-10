Bose Portable Home Speaker

Bose Portable Home Speaker er en trådløs højttaler til hjemmet, en bærbar Bluetooth-højttaler og en stemmestyret højttaler i ét.



Du kan flytte enheden fra rum til rum overalt i dit hjem – og når du skal ud, kan du tage den med dig. Du kan betjene den ved hjælp af din stemme og streame musik fra skyen, når blot der er Wi-Fi. Hvis der ikke er WiFi, kan du betjene den som du betjener enhver anden bærbar højttaler ved hjælp af din mobiltelefon eller tablet via Bluetooth og lytte til alt, hvad der kan afspilles på enheden.



Ligesom Boses SoundLink Revolve og Revolve+ højttalere er Portable Home Speaker udviklet til at levere klar lyd i alle retninger på samme tid – men den er også udviklet til at have en større gennemslagskraft med dybere bas og mere effekt. Gør højttaleren til festens midtpunkt, så får alle den samme oplevelse. Eller sæt den i hjørnet af rummet, så føles lyden, som om den er hele vejen rundt om dig.



Hvor som helst du kan få Wi-Fi, kan du bruge Bose Portable Home Speaker som en smarthøjttaler. Takket være den indbyggede Google Assistent skal du blot sige det rigtige ord for at streame al din yndlingsmusik, radiostationer, podcasts og lydbøger – plus du kan få vejrmeldinger, sende beskeder, indstille timere, føje punkter til din huskeliste og betjene dit smart-tilbehør til hjemmet.