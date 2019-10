Ulrich Lang New York apsu

Ulrich Lang fusionerer eksklusive dufte med fotokunstens verden, idet hver duft er fortolket og illustreret af moderne fotokunstnere.



Fotografierne anvendes som en del af designet i duftenes indpakning.



De i alt 6 sofistikerede omnisex dufte er sammensat af eklektiske noter, der på kunstnerisk vis balancerer simplicitet med raffinement.



Den seneste duft fra Ulrich Lang New York er "apsu", der redefinerer betydningen af friskhed med sine grønne og næsten vandagtige noter, der indfanger den frodige, levende ånd af natur og vand i varmere klimaer.



Ulrich Lang New York apsu EDP (100 ml.), vejl. kr. 760,-