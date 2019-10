Facelift til Porsche Macan

Porsche Macan

Den nye Macan lanceres med en effektiv toliters firecylindret turbobenzinmotor med ny forbrændingskammergeometri og benzinpartikelfilter.



Den yder 245 hk og har et maksimalt drejningsmoment på 370 Nm. Dermed sprinter den kompakte SUV i kombination med den 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse PDK fra 0 til 100 km/h på 6,7 sek. og opnår en tophastighed på 225 km/h.



De mest iøjnefaldende nyheder blandt de omfangsrige opgraderinger af modellen, når det gælder design, komfort, opkoblingsmuligheder og køredynamik, er det tredimensionelle LED-lysbånd på bagenden samt det nye, fuldt opkoblede Porsche Communication Management med en 10,9” stor touchscreen i kabinen.



Køredynamik er stadig Macans kernekompetence. Den opgraderede undervogn øger køreglæden og komforten. Den nye Macan kommer også med forskellig dækbredde på for- og bagakslen – typisk for en sportsvogn. Det giver mulighed for at udnytte fordelene ved det intelligente firehjulstræk Porsche Traction Management (PTM) på en optimal måde for køredynamikken. Nyudviklede dæk med forbedrede performance-egenskaber giver mulighed for endnu mere tværdynamik. Hjulenes diameter går fra 18” (standardudstyr) og op til 21” som ekstraudstyr.



Skærpet design med full-LED-lys og nye farver

I stil med Porsches DNA kommer den nye Macan med et tredimensionelt udformet LED-baglysbånd. Stoplygterne i 4-punkts design afspejler også mærkets identitet. I de nydesignede forlygter anvendes der nu som standard LED-teknik. Som ekstraudstyr styrer Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) lysfordelingen adaptivt. Fronten på Macan er blevet opgraderet med forskellige detaljer og virker nu endnu bredere. De nye lakfarver ”Mamba Green Metallic”, ”Dolomite Silver Metallic”, ”Miami Blue” og ”Chalk” udvider individualiseringsmulighederne.