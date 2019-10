La Biosthetique Molding Cream

Straight eller Curly – det spiller ingen rolle. Molding Cream bringer enhver hårstruktur i form.



Modelleringscremen indeholder særlige hydrofile fibre, som bliver flydende, når de gnides mellem håndfladerne.



Når de er fordelt i håret, bliver konsistensen igen fast og giver håret et naturligt og fleksibelt hold. Håret kan til enhver tid formes på ny – dette er en yderligere fordel ved denne teknologi.



Benyt fønen til at varme håret op et øjeblik, styl håret og lad det køle af – så er den nye frisure på plads.



Modelleringscremen er også ideel til at friske frisuren op om morgenen. Cremens UV-filter beskytter håret imod sollys. Håret er smidigt og skinnende.



Anvendelse

Molding Cream gnides mellem hænderne og fordeles jævnt i håret fra ansats til spidser, herefter kan håret formes.



Skal frisuren ændres, varmes håret kort op med varm luft, styles og køles af.



