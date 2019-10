Björn Axén Hårbørster

Nye hårbørster fra Björn Axén

Nu lancerer det svenske frisørbrand, Björn Axén, fire professionelle favorit-børster, som alle behandler hår og hårbund med nænsomhed.



Blowout Brush – Volume & Curls

Professionel rundbørste (43mm) til føntørring. Skaber volumen og fald. De stærke børstehår sikrer effektiv rundbørstning. Passer til alle hårtyper.



Detangling Brush – For all Hair Types

Effektiv udredningsbørste med fleksible børstehår og bløde pigge for minimal slitage på håret og for en skånsom, behagelig behandling af hårbunden. Passer til alle hårtyper.



Wet Hair Brush – Detangling & Blowout

Udredning og fønbørste i én. Kan bruges i både vådt og tørt hår. Perfekt til føntørring da børsten har lufthuller, som optimerer tørringsprocessen. Det fleksible børstehoved og de bløde pigge behandler hårbunden nænsomt og behageligt. Til alle hårtyper.



Volume Brush – Styling & Detangling

Et absolut must, hvis du vil skabe volumen ved hårrødderne. Og den er meget populær blandt mændene. Denne smalle og praktiske børste er til styling, volumen og udredning. Perfekt til fint og normalt hår.