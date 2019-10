Nye hårprodukter fra Antonio Axu

Det svenske hårbrand, Antonio Axu Hair Couture, introducerer tre nyheder i den succesrige hårpleje- og stylingserie.



Volumizing Shampoo Natural High

En ultralet, fugtgivende og sulfat-fri volumenshampoo med beskyttende og styrkende ekstrakt af pinot noir-druen. Shampooen renser nænsomt håret og efterlader det med masser af fylde og glans. Håret både føles, ser tykkere og fyldigere ud.



Volumizing Conditioner Natural High

En volumenopbyggende og fugtgivende conditioner, der gør håret nemt at rede igennem efter vask samtidigt med at håret føles naturligt tykkere, fyldigere og mere glansfuldt. Indeholder volumengivende risproteiner, beskyttende og styrkende ekstrakt af pinot noir-druen samt en luksuriøs trio af naturligt plejende olier (abessinsk, argan og chia).



Styling Spray Soft Hold

Let hårspray i rejsestørrelse. Giver et blødt, fleksibelt og holdbart resultat til alle hårtyper. Sprayen kan nemt børstes ud og kan appliceres igen efter behov uden at efterlade håret stift eller klistret.