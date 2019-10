Huaweis Mate X (Foto: Huawei)

Huaweis Mate X kombinerer smartphone og tablet via et fleksibelt OLED-panel og det særegne Falcon Wing Mechanical-hængsel.



Når den er foldet sammen, er enheden en smartphone med en 6,6-tommers skærm, og når den åbnes, bliver den til en slank tablet på kun 5,4 mm men med en skærm på 8 tommer. Mate X går gnidningsfrit imellem sine to funktioner - hhv. smartphone og tablet.



Huawei Mate X's 6,6-tommers dobbelte displaypanel er en ægte FullView-skærm, der viser billeder med stor klarhed og detaljerigdom, og selve panelet er sikkert, holdbart og har en enestående nedkølingsevne.



5G Smart Living med en større skærm

Huawei Mate X er en multifunktionsmodel, der indvarsler en ny æra for "5G interfacing".



Med sit innovative, fleksible og foldbare design leverer den et helt nyt interface, hvor god skærmoplevelse går hånd i hånd med en enhed, der er nem at tage med. Bl.a. kan forbrugerne trække billeder fra deres fotogalleri til deres e-mails i split-screen-tilstand.



Huawei Mate X er udstyret med det nyeste Leica-kamera, der understøtter de mest avancerede billedfunktioner til dato.



Det foldbare design gør det muligt for kamerasystemet at spille rollen som både for- og bagkamera. Når smartphonen er foldet, viser Huawei Mate X en søger på begge sider, så både fotografen og dem, han eller hun tager billeder af, kan se billedet som tages.



Desuden leveres Huawei Mate X med en integreret fingeraftryks-knap, der gør det muligt for brugerne at tænde enheden med en enkelt tryk, hvilket gør den nem og sikker at betjene. Mate X kommer i den helt nye farve Interstellar Blue finish.