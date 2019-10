Samsung Galaxy Watch Active2 (Foto:Samsung)

Galaxy Watch Active2 er et smart watch med et stilfuldt design og detaljer, der nemt kan tilpasses.



Med urets innovative og intuitive funktioner får brugerne mulighed for at fokusere på deres sundhed og sætte realistiske mål for træning og velvære.



Galaxy Watch Active2 kan nu registrere op til 39 forskellige typer træning, hvor løb, vandring, cykling, svømning, roning, cross trainer og dynamisk træning automatisk registreres. Med den opgraderede løbetræner er det muligt at følge eget tempo i realtid og vælge syv forskellige typer løbeprogrammer for at nå personlige træningsmål.



Galaxy Watch Active2 har nye innovative sundhedssensorer på bagsiden - dobbelt så mange som sin forgænger. Disse aflæses med en højere hastighed end nogensinde før, så brugeren hurtigt kan få information og dermed få det bedste ud af deres træning.



Gennem opdateret søvn- og stresssmåling har Galaxy Watch Active2 også forbedrede søvnanalysealgoritmer, der sigter mod at hjælpe brugeren med at skabe et sundere søvnmønster. Uret hjælper brugeren ved at komme med konkrete tips til det sunde valg – ikke bare når det kommer til motion, men også i sammenhæng med diæt, søvn og mental sundhed gennem integration af mindfulness-appen Calm.



To størrelser og et opgraderet design

Galaxy Watch Active2 er designet til at imødekomme den enkelte brugers præferencer. Galaxy Watch Active2 leveres derfor i to forskellige størrelser - 44mm og 40mm i diameter og i tre forskellige farver: sort, sølv og guld.



Designet er kendetegnet ved rustfrit stål med en bagside i glas, og hvor skærmen nu dækker en større del af fronten end tidligere. Displayet der altid er aktiveret gør at urskiven er synlig, selv når uret ikke bruges. Det opgraderede display sammen med læderremmen får uret til at føles som et almindeligt ur. Remmens standardbredde gør det også muligt at supplere med andre remme, der kan købes i almindelige urbutikker.



Samsungs roterende boot er også introduceret i forbindelse med Galaxy Watch Active2. I modsætning til tidligere er dette nu digitalt. Den afrundede Super AMOLED-skærm giver brugerne mulighed for at dreje med og mod uret for at vælge apps takket være den opgraderede brugergrænseflade One UI.