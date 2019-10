Sony Xperia 5 (Foto: Sony)

Xperia 5 har det bedste fra Xperia 1 i et mindre design, hvor 21:9 CinemaWide-skærmen bevares.



Den slanke metalramme er beskyttet ved hjælp af et robust Corning Gorilla Glass 6 på forsiden og bagsiden, mens den IP65/IP68-certificerede vandafvisning beskytter Xperia 5 på bedste vis.



21:9 CinemaWide-skærmen gør displayet mere anvendelig og er ideel til at køre to apps samtidig. Du kan lave en delt skærm nemt og hurtigt med Side Sense 21:9 multi-window-appen eller via telefonens stemmekommando.



Tre kameraer

Xperia 5 har BIONZ X til mobiltelefoner og et avanceret tredobbelt objektivkamera med 12MP sensorer og optisk SteadyShot-billedstabilisering. Du er derfor klar til enhver situation med et 16 mm objektiv til super-vidvinkeloptagelser, et alsidigt 26 mm objektiv og et 52 mm portræt- og teleobjektiv (svarende til 35 mm).



I Xperia 1 introducerede Sony verdens første Eye AF i en smartphone, og i Xperia 5 tager vi denne teknologi et skridt videre med kameraforbedringer fra Sonys Alpha-kameraer. Med Xperia 5 er du i stand til at spore motiver med kontinuerlig burst-optagelse, med op til 10 fps AF/AE-sporing (autofokus og automatisk eksponering). Xperia 5 har også øget AF/AE-beregninger med op til 30 fps, så du kan fange bevægelige motiver i fokus med stor præcision.



Tag fantastiske billeder i svagt lys med det lysstærke F1.6-objektiv og Dual Photo Diode-billedsensoren med 1.4μm store pixels, som garanterer, at motiver i bevægelse forbliver skarpe, mens RAW-støjreducering giver smukke, tydelige billeder.



Fordyb dig i film med 21:9 CinemaWide-skærm og Dolby Atmos-lyd

Xperia 5 giver dig 21:9 biograf-effekt og en seeroplevelse, som filmskaberne har tænkt det.

Den store 21:9 CinemaWide 6,1” Fuld HD + OLED-skærm er drevet af Sonys anmelderroste BRAVIA TV-teknologier med X1-billedeprocessor til mobiltelefoner og HDR-teknologier (High Dynamic Range), som giver mere kontrast, farve og klarhed.

Xperia 5 har også Creator Mode “Powered by CineAlta”, som er inspireret af Master Monitor-farvehåndtering, hvilket giver en uovertruffen farvenøjagtighed, når du er på farten.



Underholdningsoplevelsen tages yderligere et niveau op takket være Dolby Atmos lyden, som er fintunet i samarbejde med Sony Pictures Entertainment. Det giver en stærk og inddragende oplevelse i et univers, hvor surround-lyden tilfører forbløffende realisme, når du også bruger hovedtelefoner eller de indbyggede stereohøjttalere i Xperia 5.



Xperia 5 har også Smart Stamina, USB PD-hurtigopladning og et 3140mAh batteri, der sørger for underholdning hele dagen. Xperia 5 kommer i blå, rød og sort.