Huawei Watch GT 2 (Foto: Huawei)

Huaweis nye smartwatch GT 2 kommer i to modeller med hver to varianter, der alle byder på en række spændende funktioner, som gør det nemmere at leve sundt i hverdagen.



Huawei Watch GT 2 giver dig, med en række forbedringer og nye funktioner, de bedste forudsætninger for at optimere alt fra træning til søvn.



En af de smarte features, der følger med Watch GT 2, er 46mm-modellernes mulighed for at gennemføre opkald via Bluetooth. Med disse varianter af Watch GT 2 kan du nemlig klare opkald på op til 150 meters afstand fra din smartphone. Når det kommer til brugeroplevelsen, skorter det heller ikke på funktioner. Watch GT 2 kan analysere på 15 forskellige sportskategorier - heriblandt cykling, svømning, klatring og romaskinetræning. Og med fuld monitorering på de forskellige sportstyper får du indblik i op til 190 typer data, når du træner.



Det nye smartwatch fra Huawei hjælper dig ikke bare med træningen. Det gør det også nemmere for dig at leve sundt og passe på dig selv. Med funktionen TruSleep 2.0 benyttes kunstig intelligens til at identificere søvnproblemer, og på den baggrund kommer uret med forslag til, hvordan du kan forbedre din søvnkvalitet.



Huawei Watch GT 2 holder desuden øje med din hjerterytme og giver dig en advarsel, hvis din hjerterytme ligger over 100bpm eller under 50bpm, hvilket kan være tegn på hjerteproblemer.



Stærk batterilevetid og klassisk design

En anden innovation ved det nye smartwatch fra Huawei er forbundet med batteriet. Watch GT 2 har nemlig en indbygget Kirin A1-chip, der sikrer ekstremt lavt strømforbrug. På den måde kan Huawei Watch GT 2 46mm-modellerne med hjertemonitorering, 30 minutters ugentlige Bluetooth-opkald, 30 minutters ugentlig musikafspilning, 90 minutters ugentlig træning og brug af sleep mode om natten sikre op til to ugers batteritid.



Med Watch GT 2 holder Huawei fast i det klassiske design fra deres tidligere smartwatches. Hver model har sit eget elegante udtryk, så du kan vælge lige det look, der passer til din stil. Samtidig sikrer all-in-one 3D-glasskærmen med AMOLED HD, at du får en optimal touch-screen-oplevelse i en opløsning på hele 454x454 pixels. Dermed får du med Huawei Watch GT 2 ikke bare en kraftfuld assistent om håndleddet, men også et elegant accessory i hverdagen.