Samsung Galaxy Fold (Foto:Samsung)

Samsung Galaxy Fold er en helt ny type smartphone, som kombinerer stor mobilitet, en større skærm og et alsidigt kamera i en samlet mobilenhed, der passer lige ned i lommen – noget, der skaber helt nye muligheder for, hvordan man kan bruge sin mobiltelefon.



I de seneste måneder har Samsung forfinet Galaxy Fold for at sikre sig, at telefonen leverer den bedst mulige brugeroplevelse.



- For at sikre, at vi leverer den absolut bedste oplevelse til vores kunder, tog vi den nødvendige tid til at evaluere Galaxy Folds produktdesign, implementere forbedringer og udføre korrekte tests for ændringerne. Vi er overbeviste om, at Galaxy Fold vil overgå vores kunders forventninger til et premiumprodukt, som er det første i en helt ny produktkategori, siger Claus Holm, Director IM & Country Manager hos Samsung i Danmark.



En større og bedre oplevelse

Galaxy Fold har et 7,3” Infinity Flex Display, der giver en bedre skærmoplevelse end nogensinde før på en Samsung-telefon.



Funktionen Multi-Active Window tilbyder helt nye muligheder for multitasking og gør det nemt for brugeren at navigere mellem op til tre forskellige apps på samme tid.



App Continuity skaber smidige og intuitive overgange til apps mellem den ydre skærm og hovedskærmen.



Med disse funktioner har Samsung udviklet en helt ny mobiloplevelse med muligheder, som man ikke tidligere har kunnet forestille sig med en traditionel smartphone.



Galaxy Fold er designet til krævende multitasking og til at håndtere visuelt materiale i højeste kvalitet og er derfor udstyret med næste generations kraftfulde AP-chip og op til 12 GB RAM for højeste ydelse.



Det avancerede dobbeltbatterisystem gør, at Galaxy Fold holder strøm hele dagen, og med trådløs batterideling kan brugeren endda bruge den til at oplade andre enheder.



Galaxy Fold kommer i farverne Space Silver og Cosmos Black. Alle enheder leveres med Samsungs true wireless hovedtelefoner Galaxy Buds, et elegant aramidfiber-shell og et års forsikring gennem Samsung Care+.