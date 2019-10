OnePlus 7T (Foto: OnePlus)

Den nye OnePlus 7T byder på et dristigt nyt look, der indeholder et avanceret triple-kamera setup i et velpoleret ringmodul, der leder tankerne hen på et spejlreflekskamera. Med det nye kameramodul har OnePlus fundet en elegant balance mellem det slanke udtryk og de tre linser.



OnePlus 7T kommer i to nye farver, Frosted Silver og Glacier Blue, hvor den matte glasside på bagsiden af telefonen, smukt fanger og reflekterer lyset som giver et unikt udtryk og look.



Bliv revet med af 90Hz AMOLED-skærmen

Med flydende 90Hz og den seneste HDR10+ certificering, er OnePlus 7T’s Fluid Display ikke bare hurtig at betjene, men også levende i farverne og utrolig medrivende.



90Hz-skærmen er forbedret via 370 optimeringer i OnePlus’ eget OxygenOS og byder på en ultraresponsiv touch-oplevelse. Hvad enten man scroller gennem sociale medier eller spiller de mest krævende spil på OnePlus 7T, vil oplevelsen være hurtigere end nogensinde før. Skærmens lysstyrke på op til 1.000 nits sørger også for, at billedet altid er levende og klart - selv i direkte sollys. Med den TÜV Rheinland ”Eye Comfort”-certificeret skærm sørger OnePlus for en behagelig oplevelse, når der skal læses på telefonen.



Qualcomm 855 Plus, Warp Charge 30T og Android 10.0 i æsken

OnePlus 7T er den første smartphone født med Android 10, Googles seneste version af Android med Googles nyeste kerneapps og tjenester.



OnePlus 7T er drevet af den seneste processor fra Qualcomm - Snapdragon 855 Plus. Processoren gør det muligt at komme igennem dagens gøremål samt spille de mest krævende spil uden problemer.



Med UFS 3.0-lagring og optimeret RAM Boost, der allokerer ressourcer til apps via kunstig intelligens, er brugerne altid sikret den bedste app-oplevelse og de hurtigst mulige filoverførsler.



Foruden den robuste ydeevne byder OnePlus 7T også på dual stereo-højtalere med Dolby Atmos, der gør både film- og spiloplevelsen dybere - både med og uden høretelefoner.



Det mest alsidige kamera til dato

Det nye cirkulære kameramodul med tre linser byder på en 48-megapixel sensor med en f/1.6-blænding og Optical Image Stabilization (OIS). Den primære linse er udstyret med 2x zoom, så brugere har mulighed for at eksperimentere med en række forskellige fokusindstillinger til at opdage nye, interessante billedkompositioner. Derudover byder kameraet også på en 16-megapixel vidvinkellinse med 117 graders synsfelt, der nu også kan bruge i Natmiljø funktionen.



Iblandt udvalget af kameraindstillinger, opfordrer den nye Macro Mode på OnePlus 7T brugerne til at komme helt ned til 2,5 cm fra motivet for at se de skjulte detaljer i livet, der ofte overses - for eksempel dug på bladet eller et nærbillede af et fingeraftryk.



Kamera-setuppet er optimeret med OnePlus’ egen fotografimotor, UltraShot Engine, der leverer fantastiske billeder selv i lavt lys.