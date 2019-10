OnePlus 7T Pro (Foto: OnePlus)

OnePlus 7T Pro er en del af det nye premium-smartphone line-up, der kører på OxygenOS 10.0-softwaren for at kunne levere en lynhurtig brugeroplevelse som aldrig før.



Med forgængeren, OnePlus 7 Pro, introducerede OnePlus sin 90Hz Fluid Display-skærm, og den banebrydende skærm vender tilbage med OnePlus 7 Pro. Uanset om man surfer på nettet eller bladrer gennem billeder, sørger den superhurtige kant-til-kant-skærm for, at brugeren altid får den bedste oplevelse.



Med en QHD+ opløsning på 3120x1440 og 516 PPI (pixels per inch) på blødt, kurvet glas får brugerne en fantastisk skarp, responsiv og indlevende skærmoplevelse på OnePlus 7T Pro.



Tredobbelt kamerasystem

Med et kraftfuldt tredobbelt kamerasystem har brugerne næsten et komplet fotostudie med på farten. OnePlus' kendte kamerasoftware, UltraShot, er blevet forbedret, så det nu er muligt at få det bedste ud af både solnedgange, bjerglandskaber og mørke aftener.



OnePlus har tilføjet en ny makro-indstilling, så fotografer med OnePlus kan komme helt tæt på motivet. Samtidig introducerer OnePlus en hybrid-billedstabilisering, som kombinerer optisk og elektronisk billedstabilisering, hvilket giver skarpere og mere flydende videooptagelser.



Lynhurtig oplevelse med Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Intet flagskib fra OnePlus er komplet uden forbedret ydeevne og opladning. Med den nye Qualcomm Snapdragon 855 Plus-processor har OnePlus 7T Pro 15 pct. hurtigere grafikgengivelse og højere processorhastighed, og sammen med lynhurtig UFS 3.0-lagerplads giver det en oplevelse, der er hurtigere end nogensinde før.



OnePlus' seneste skudt på stammen inden for hurtig opladning hedder Warp Charge 30T og giver 23 pct. hurtigere opladning samt mulighed for at oplade batteriet til 68 pct. på blot 30 min. Derudover muliggør den nye Warp Charge-teknologi, at telefonen forbliver afkølet under hurtigladning - selv når der spilles krævende spil samtidig.