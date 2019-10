OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Foto:OnePlus)

OnePlus 7T Pro McLaren er inspireret af det velkendte McLaren-design og er en hyldest til den legendariske bilproducents evige jagt på innovation.



Unikt design

Inspireret af McLarens enestående tilgang til design er OnePlus 7T Pro McLaren Edition en kombination af kraft og skønhed.



Den ikoniske papaya-orange farve ses diskret på OnePlus 7T Pro McLaren Edition som en hyldest til McLaren Racing, og de velkendte farver ses da også på McLarens nuværende Formel 1-racere.



Coveret på OnePlus 7T Pro McLaren Edition er nøje designet med Alcantara, et sammensat stofmateriale, der resulterer i en blød, subtil følelse i hånden, og som sikrer stor holdbarhed og et fantastisk greb. Blandt McLaren-fans over hele verden er Alcantara kendt for sin exceptionelle følelse af kraft og luksus.



Skræddersyet McLaren-software

McLarens ikoniske visuelle udtryk kommer til live med eksklusive animationer, temaer og baggrunde.



Ved låst skærm ses et minimalistisk ur, der er inspireret af McLarens tidløse instrumentbræt. Og ved notifikationer lyser skærmens kurvede kanter op i et blødt papaya-orange skær. Derudover er der unikke ikoner, der kun er tilgængelige på OnePlus 7T Pro McLaren Edition.



Lynhurtig ydelse

Med 256 GB UFS 3.0-lagerplads og 12 GB LPDDR4X RAM parrer OnePlus 7T Pro McLaren Edition flagskib-hardware med raffineret software til en lynhurtig ydeevne, som var det en racerbil. OnePlus 7T Pro



McLaren Edition byder også på den seneste Qualcomm Snapdragon 855 Plus Mobile Platform, så det er muligt at gemme de vigtigste apps, billeder og musik.