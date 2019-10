Jamie Oliver - Grønt

Stadig flere ønsker at spise mere grønt, hvad enten det skyldes helbredsmæssige årsager, økonomiske hensyn eller miljømæssige overvejelser.



Jamie Oliver har ladet sig inspirere af verdens bedste vegetarkokke. Målsætningen er, at man skal blive mæt, veltilpas og glad – og ikke føle, at man savner kødet.



Bogen er ikke kun for vegetarer: Alle er velkomne – ikke mindst trofaste kødspisere, som føler, at de burde få nogle flere vegetariske retter på menuen. Uanset om målet er en kødfri dag eller to om ugen, at gå over til at leve vegetarisk, eller om man bare har lyst til at smage nogle geniale, nye smagskombinationer, giver denne bog masser af nye ideer.



Jamie har arbejdet på bogen i otte år og skriver begejstret i bogens forord: "Jeg er rimelig sikker på, at du allerede har stillet dig selv nogle spørgsmål omkring den mad, du spiser, siden du sidder og læser i min bog. Vi ved alle sammen godt, at vi skal spise mere grønt og vegetarisk, og at der er kæmpestore sundhedsmæssige fordele forbundet med at gøre det. Men i et travlt og fortravlet liv, hvor kød er nemt og let tilgængeligt på hvert et gadehjørne, må vi spørge os selv: Kan vegetariske retter virkelig stå distancen? Kan de vitterlig være lækre nok og gøre en lige så mæt og glad som kød? Jeg mener, at svaret er ét stort, rungende JA! Så med det i tankerne … velkommen til den vidunderlige verden af lækre retter, som tilfældigvis ikke indeholder kød".



Titel: Grønt

Forfatter: Jamie Oliver

Forlag: Lindhardt og Ringhof