Stilleleg af Lone Theils

I Lone Theils' nye krimi, Stilleleg, kastes hendes hovedperson, Nora Sand, som altid ud i et nervepirrende drama, som tager udgangspunkt i en virkelig historie. Denne gang en kæmpe skandale fra England om misbrug af helt unge piger.



Nora Sand er rejst langt væk. Hun er i Thailand for at træne thaiboksning. Men så ser hun på TV at der tilsyneladende har været et terrorangreb i England, og så ved hun godt, at hendes chef fra GLOBALT ringer lige om lidt. Og ganske rigtigt. Så er hun nødt til at lægge boksehandskerne og rejse til den lille engelske provinsby Toppingham, hvor en politimand er blevet myrdet med en krumsabel og en videooptagelse af mordet er lagt på nettet.



Efterhånden som Nora graver dybere i sagen, opdager hun, at Toppingham gemmer på en mørk og hjerteskærende hemmelighed. En hemmelighed, som nogen er parat til at slå ihjel for – igen og igen.



De tidligere bøger i Nora Sand-serien har solgt over 100.000 eksemplarer og udkommer i 16 lande. Serien tæller: Pigerne fra Englandsbåden, Den blå digters kone og Heksedrengen.



Titel: Stilleleg

Forfatter: Lone Theils

Forlag: Lindhardt og Ringhof