Izipizi Briller

Izipizi er et fransk eyewear-brand, der laver briller, solbriller og skibriller.



Siden 2010 har Izipizis kollektioner fået folk til at smile. Brillerne har klassiske silhuetter, men på en frisk måde. De er fuld af farver, humor og livsglæde. Izipizis univers er legesyg, dynamisk og energisk. Der er fart på.



Bag Izipizi ligger et innovativt koncept, der skal gøre det lettere for folk at købe sig et par briller. Det er helt simpelt: Hvad er din udfordring? Kan du ikke læse uden briller? Har du svært ved at se skærmen? Når du har identificeret dit problem, kan du med Izipizis online styrkesystem finde ud af, om du fx skal have en ’+1’-brille eller en ’+5’-brille.



Så er det ellers bare at vælge mellem de forskellige modeller, som alle findes i de et væld af farver. Izipizi er ret easy-peasy.



De energiske, stilrene design er ikke forbeholdt voksne. Hos Izipizi er der briller, solbriller og skibriller til børnene, ligesom solbrillerne også bliver lavet til babyer. Alle Izipizis solbriller er med 100 procents UV-beskyttelse.



Alle Izipizis design er unisex. Priserne går fra kr. 216,- til 699,-