I køkkenet med Karen Blixen

For Karen Blixen var gastronomi en kunstart på lige fod med litteratur, musik og maleri. Derfor gik hun til gastronomien med dannelse, selvbevidsthed, passion, ufravigelige kvalitetskrav og høje forventninger.



Med en ukuelig vilje lykkedes det Blixen at stable et køkken op på farmen i Afrika. Hendes madlavning gik fra et absolut nulpunkt hvad angik håndelag, udstyr og råvarer og endte med at blive kaldt det afrikanske kontinents svar på Ritz.



I køkkenet med Karen Blixen tager læseren med på kulinarisk vandring gennem Blixens liv og forfatterskab. Den følger i forfatterindens fodspor fra barndomshjemmet til Britisk Østafrika og videre til Paris, New York og tilbage til Rungstedlund – med afstikkere i form af farverige beretninger fra gastronomiens kulturhistorie.



Bogen gemmer desuden på en gedigen nyhed for Blixen-fans og -kendere. Der har mange gange været spekuleret i, om hun i 1925 gik i kokkelære på Restaurant Rex i København eller ej. Var det en fantasi, hun havde, eller stod hun ved gryderne. Men bogen kan vi nu bevise, at det gjorde hun. Som Signe Wulff formulerer det i forordet:



"Da jeg under arbejdet med denne bog fandt Karen Blixens personlige kogebog med håndskrevne noter fra hendes læretid som elev hos en fransk kok på en restaurant i Bredgade, følte jeg mig som en arkæolog, der havde gravet et epokegørende fortidsfund frem. Notesbogen og fundet af restauranten fik mange brikker til at falde på plads, og bogens eksistens understreger betydningen af gastronomien i Karen Blixens liv og kaster nyt lys over hendes personlige historie. Det er nu nemmere for mig at forstå, hvorfor hun – da alt var kuldsejlet på farmen i Afrika – mente, hun havde valget mellem at gå to veje: enten at blive kok eller forfatter".



Da hun blev forfatter, lagde hun kogekunsten på hylden – i hvert fald den udførende del. For Karen Blixen forblev en stor gourmet hele livet og brugte hyppigt sin gastronomiske viden i sine fortællinger. Bogen gengiver også – for første gang – Karen Blixens egne yndlingsopskrifter fra hendes læretid som kokkeelev i København. Og så kommer den med et nyt bud på den rigtige menu fra Babettes gæstebud.



Bogens forord er skrevet af Adam Price.



Titel: I køkkenet med Karen Blixen

Forfatter: Signe Wulff

Forlag: Lindhardt og Ringhof