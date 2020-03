Sådan bevarer du din træningsmotivation

Det er helt normalt, at man kan få følelsen af, at træningsmotivationen forsvinder, når man er nået et stykke ind i det nye år.



SATS vil gerne sætte fokus på netop dette fænomen, og vil gerne forsøge at få flere til at holde fast i deres træningsrutiner hele året.



I samarbejde med hjerneforskeren Ole Petter Hjelle ønsker SATS at belyse fordelene ved at fortsætte med træningen på lang sigt. I bogen "Sterk hjerne med aktiv kropp" skriver hjerneforskeren, at hjernens vigtigste evolutionære opgave er at foretage gode valg. Hjernen bliver belønnet med endorfiner og dopamin, hver gang man foretager et godt valg, og disse kemiske reaktioner gør os mere opmærksomme, forbedrer hukommelsen og giver os en intens lyst- og lykkefølelse.



-Ved at foretage aktive valg kan man lettere få kontrol over både helbred og livsglæde. Når man fortsætter med træningen, bliver man ”belønnet” af hjernen for alle sine smarte og gode valg, og dermed øges sandsynligheden for, at man gentager denne positive adfærd, og pludselig har man fået skabt sig en rigtig god vane. Derfor har SATS samlet en række inspirerende tips, og vi vil gennemføre en række aktiviteter, som vil bidrage til, at du fortsat kan holde fokus på din træning, også selvom motivationen svigter, eller når hverdagen føles stressende, siger Marianne Orderud, markeds- og kommunikationsdirektør hos SATS.



Bidrager med motivation i hverdagen

Med det formål at få flere til at fortsætte med deres træning og opleve alle virkningerne på lang sigt vil SATS dele et par motivationstip, som man kan falde tilbage på, når man føler, at motivationen svigter:



• Find en træningsform, som du synes er rigtig sjov. Hvis du har det sjovt, når du træner, øges sandsynligheden for, at du fortsætter med træningen i længere tid. SATS tilbyder mere end 120 forskellige træningshold, og dermed findes der med garanti noget, der passer til dig – uanset din tidligere træningserfaring.



• Træn sammen! Træningsglæden maksimeres, når man træner sammen med en ven eller partner. Hvis motivationen skulle udeblive, er det også meget sværere at aflyse den planlagte træningssession. Faktum er, at dem der træner på hold, i større grad lykkes med at opretholde gode træningsvaner.



• Planlæg din træning! Planlægning er en vigtig faktor, hvis det skal lykkes at holde fast i træningen. Alle har lige meget tid til rådighed på et døgn, og man vælger selv, hvad man bruger disse 24 timer til. Planlæg din træningsuge på forhånd, og book tid til træning i din kalender. Som nyt medlem hos SATS får du også en PT Start sammen med en personlig træner, som medvirker til, at det bliver lettere at komme i gang og finde en god træningsrutine – hvilket fører til, at man fastholder sin træning.



For at kunne fastholde sine træningsvaner hele året kan det være en fordel at træne sammen med andre, eks. på hold. Dette er noget, som er blevet påvist i undersøgelser.



-Mange af vores medlemmer oplyser, at det sociale aspekt under træningen bidrager til, at det bliver endnu sjovere at træne. Vi har medlemmer, som har fundet nye venner her hos os i SATS, og vi har eksempler på medlemmer, der ovenikøbet har fundet deres partner hos os. Det skal være sjovt at træne, og vi ønsker at gøre det muligt for vores medlemmer at mødes for at dele deres træningsglæde med hinanden. Det er blevet bevist, at man kan opnå en lykkefølelse ved at udføre forskellige aktiviteter – heriblandt træning og gennem aktiviteter i løbet af februar måned håber vi at kunne bidrage til, at flere vælger at træne sammen med en ven, en bekendt eller deres partner. Det bidrager både til glæde og til bedre helbred, siger Marianne Orderud, markeds- og kommunikationsdirektør hos SATS.