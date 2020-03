Opera i det fri og Kongelig sommerballet 2020

Igen i år drager både tåspidssko og fantastiske stemmer ud i det danske sommerland, når Det Kongelige Teater tager på turné med de populære arrangementer Kongelig sommerballet og Opera i det fri.



At sidde med en picnickurv i den danske sommersol med familie og venner mens solister fra Den Kongelige Operas ensemble eller dansere fra Den Kongelige Ballet optræder live foran jer. Hvis du synes det lyder spændende, så kom til Opera i det fri eller Kongelig sommerballet. Endnu engang drager Det Kongelige Teater ud i sommerlandet med gratis forestillinger for hele familien.



Opera i det fri har de seneste 14 år tiltrukket både dem, som kender deres operarepertoire til fingerspidserne og dem, som aldrig før har været i nærheden af en opera. Det populære arrangement rummer en unik mulighed for danskerne, da de har mulighed for at komme helt tæt på nogle af landets og verdens bedste operasangere.



Kongelig sommerballet har eksisteret siden 2006 og trækker hvert år tusindvis af danskere ud i sommervejret for at se ballet under åben himmel. Alle steder lige fra Svaneke Havn, Christiania og Koldinghus har publikum været begejstrede for denne særlige oplevelse. I 2019 besøgte i alt 21.300 publikummer ballettens otte sommerforestillinger. Det er altid noget af et tilløbsstykke, hvor både garvede balletomaner og nye balletelskere mødes til en gratis forestilling i det fri.



Som altid kommer både Opera i det fri og Kongelig sommerballet rundt i hele landet. Se herunder, hvilke byer de to arrangementer lægger vejen forbi.

Det endelige program for Opera i det fri offentliggøres den 5. maj 2020, mens programmet for Kongelig sommerballet offentliggøres den 20. maj. Begge arrangementer er gratis at deltage i.



Opera i det fri besøger i år

Fredag 22. maj 2020 kl. 18.00: Ofelia Plads, København

Lørdag 23. maj 2020 kl. 18.00: Munkebo Bakke, Munkebo

Søndag 24. maj 2020 kl. 16.00: HEART, Herning

Fredag 29. maj 2020 kl. 18.00: Bernstorff Slot, Gentofte

Lørdag 30. maj 2020 kl. 16.00: Amfiscenen, Randers

Søndag 31. maj 2020 kl. 16.00: Lunden, Horsens

Fredag 7. august 2020 kl. 18.00: Torvet, Vordingborg

Lørdag 8. august 2020 kl. 18.00: Amfiscenen, Aarhus

Søndag 9. august 2020 kl. 16.00: Byparken, Esbjerg



Kongelig sommerballet besøger i år

Mandag 8. juni 2020 kl. 19.00: Folkeparken, Roskilde

Tirsdag 9. juni 2020 kl. 19.00: Festivalpladsen, Rue Mark, Rudkøbing

Onsdag 10. juni 2020 kl. 19.00: Krabbes Grønne Ring, Kjellerup

Fredag 12. juni 2020 kl. 19.00: Augustenborg Slotspark

Lørdag 13. juni 2020 kl. 16.00: Nørre Vosborg, Vemb

Søndag 14. juni 2020 kl. 16.00: Nationalpark Thy, Nors Sø

Mandag 15. juni 2020 kl. 19.00: Rebild Bakker, Skørping

Tirsdag 16. juni 2020 kl. 19.00: Byparken, Skanderborg

Onsdag 17. juni 2020 kl. 19.00: Karen Blixen Museum, Rungstedlund