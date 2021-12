Jordbærtærte med chokolade

Foto: Dreamstime

Dej:

100 g smør

150 g hvedemel

1 spsk sukker

½ æg



Kagecreme:

2 æg

1 spsk sukker

1 spsk maizena majsstivelse

2½ dl mælk

½ stang vanilie

1½ dl piskefløde



Fyld:

100 g mørk chokolade

10 g smør

500 g jordbær

200 g ribsgéle



Fremgangsmåde:

Smørret smuldres i melet og de øvrige ingredienser tilsættes. Dejen æltes sammen til en fast masse og stilles i køleskabet ca. 1 time. Beklæd en tærteform med dejen og bag den ca. 15 minutter ved 200 grader på midterste ovnrille. Lad den afkøle. Den mørke chokolade smeltes sammen med smørret i en gryde. Tilsæt chokolademassen i bunden af tærten.



Æg, sukker, majsstivelse, mælk og vanilliestang blandes sammen i en gryde og varmes op under piskning. Lad cremen køle af. Pisk fløden til skum og vend den i den afkølede creme. Fordel den ovenpå chokolademassen i tærtebunden. Skær jordbærrene i halve og fordel dem over cremen. Ribsgeléen smeltes i en gryde ved svag varme til den er tykflydende og hældes over jordbærrene. Tærten sættes koldt.